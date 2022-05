Nathanaël DE FOMBELLE

Notre objectif est d’apporter une aide aux personnes et /ou aux équipes aux instants clés de la vie professionnelle (orientation, premier pas dans la vie active, passage de cap).



Pour :



Comprendre son mode de fonctionnement et ceux des autres



Apprendre à communiquer professionnellement



Développer son leadership et sa confiance en soi



Unifier sa personnalité et son projet professionnel

Nous nous adressons à :



Des établissements scolaires, écoles supérieures et universités

Des associations familiales et de parents d’élèves

Aux entreprises dans le cadre de la formation des équipes

Aux particuliers dans le cadre de démarches individuelles



Nous avons à cœur que nos formations correspondent le plus possible à la réalité de l’entreprise, des personnes et des axes pédagogiques retenus. Ainsi nos interventions sont toujours taillées sur mesure, en lien avec le commanditaire, pour apporter une prestation la plus efficace et pertinente possible.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Développement

Développement personnel

Education

Entretiens

Formation

Orientation

Recrutements