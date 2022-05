Nathanael LASHERAS BERNARD

Depuis plus de 30 ans l'entreprise Pizarras y Derivados S.L. distribue et commercialise tous les produits "ardoise" destinés au secteur du batiment ; notre point fort étant l'ardoise de couverture et le dallage.

Nous distribuons nos produits dans plus de 12 pays à travers le monde et nous sommes convertis en seulement quelques années une des entreprise incontournable dans son secteur spécialisé.

Nous sommes à la recherche de nouvelles opportunités commerciales que ce soit en Europe ou hors Europe.

Pour davantages d'informations, nous vous invitons à consulter notre site :Array



