Organisé, Autonome, curieux et avec le goût de la performance.



Après 2 ans années ( Bac+4) passées à l'ISERPA à Angers( Cnam) et plus de 6 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie et de la logistique , je cherche à évoluer dans ces domaines en étant force de proposition et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Dantotsu

Erp Movex

Pack office

Logiciel One Space designer

Basics

Gestion de production

Gestion de projet

PDCA