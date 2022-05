Nous sommes 2 infirmiers à domicile, libéraux diplômés, Nathanaël Six infirmier Le Passage et Sandrine Chatelas infirmière Le Passage. Le cabinet infirmier réalise les soins à domicile d'hygiène et de confort comme tous soins et actes spécialisés 7 jours sur 7, jours fériés et dimanche inclus. Conventionnés, notre prestation est prise en charge par les caisses d'assurance maladie (CPAM ou autre) et mutuelles, sur ordonnance médicale (médecin traitant ou de l'hôpital ou la clinique), y compris les soins en ALD (100%). Nos patients sont toujours plus nombreux à plébisciter notre prise en charge infirmière à domicile.

Notre adresse : 125 rue de la Garonne, Le Passage (47520)

Pour plus d’information consultez notre site : https://infirmierelepassagesixchatelas.fr/