Nathanaël UHL

Journaliste de métier, je me suis spécialisé dans la communication des collectivités territoriales depuis 1992. Au fil des années, j'ai enrichi ces compétences avec plusieurs expériences dans le privé, comme responsable de rubrique économique dans la presse quotidienne et spécialisée mais aussi comme chef de projet dans plusieurs start up, développant des compétences en matière stratégique, organisationnelle et managériale.



Dans la presse, j'ai été amener à piloter plusieurs projets de nouvelles formules, que ce soit pour des quotidiens ou des hebdomadaires.



De retour dans les collectivités territoriales, la reconnaissance des compétences techniques m’a amené à occuper plusieurs postes à responsabilités dans lesquels le management opérationnel et stratégique tiennent une place primordiale. J'ai également été élu dans les instances représentatives du personnel.



Formateur en communication publique, je suis chargé d’enseignement vacataire en stratégie de marketing territorial à l’Université d’Evry-Val d’Essonne.



Mes compétences :

Rédaction

Stratégie de communication

Journalisme en ligne

Communication politique

Journalisme

Rédaction web

Community management

Communication publique

Communication

Formation

Réseaux sociaux

Project Management

Team Building