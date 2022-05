Nathaniel ADAMCZEWSKI

Responsable IT pour la France, l Espagne et le Portugal. (13 bureaux - 450 collaborateurs)





Ma mission est de collaborer avec l'entreprise et les différents services IT du groupe pour restaurer les services défaillants et de prévenir leur réapparition et de conduire de façon proactive et continue d l'amélioration de services IT et de contribuer au déploiement de projets, assurer leur succès et représenter l’IT pour ma région.



Mes compétences :

Windows

Mac os

Green IT

ITIL v3 foundation

Conseil

Réduction de coût

Information Technology

Réseaux sociaux

Comptabilité

BMC ITSM7

Microsoft Windows Server

Wordpress

Audit sécurité

Gestion de projet

PRINCE 2

ISO 27001:2013