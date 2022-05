Nathaniel BEAUMAL

2010- Août 2012: Ingénieur travaux/étude de prix: établissement de prix, suivi commercial, préparation et organisation de chantier, suivi en management, financier et technique jusqu'à réception.

Depuis septembre 2012: SAS GUINTOLI: Ingénieur travaux: Préparation / suivi de chantier sur la Région Centre Ouest (LGV SEA sur le département Vienne)



2009-2010: Etp LANDAIS:

- Assistant conducteur de travaux / chef de chantier: préparation, suivi et réalisation complète de chantiers sous la responsabilité du chef d'agence.



2006-2009: Ecole Centrale de Nantes / ITII Pays de la Loire:

Alternance au sein de l'entreprise LANDAIS ANDRE SAS: Voirie Réseaux Divers, Terrassements, Routes:

- 1ère année: manoeuvre: techniques et pratiques de base du chantier

- 2 ème année: chef d'équipe: organisation technique du chantier sous la responsabilité du conducteur de travaux (matériels, matériaux, commande, processus de construction)

- 3 ème année: assistant conducteur de travaux et études de prix: outils/logiciels de suivi et détermination de prix, méthodes d'organisation générale de chantier



Mes compétences :

Autocad

Mensura