Nathia KIKNAVELIDZE

En effet, je possède une solide expérience en transport/transite maritime, en commerce international, ainsi qu’une connaissance particulière des produits régionaux (grande distribution) ayant travaillée dans ce domaine.

De plus, j’ai dû gérer différentes actions incluant notamment : élaboration et mise en place des tracts publicitaires, l’organisation logistique des groupages et exportation des vins et spiritueux, élaboration et contrôle de la conformité des documents d’exportation, prospection, fidélisation clients, analyse des marchés, achat transport routier/maritime, organisation et mise en place de négociations clients et fournisseurs, organisation et participation de visites clients et salons professionnelles, suivis de comptes, de commandes, contrats et de litiges…

Je possède une grande facilité d’adaptation, de négociation, l’esprit d’équipe et la maîtrise des langues suivantes : géorgien, russe, allemand, français, anglais.

Grâce à ces atouts et à mon aisance relationnelle, je pense pouvoir participer efficacement à l’accueil et au conseil des clients.





Mes compétences :

COMMERCE

Commerce Internationale

Commercial

Commercial export

Export

Logistics Management

IBM AS400 Hardware

Lotus 1-2-3

Lotus Notes/Domino

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

NEXTGEN

Sage Accounting Software