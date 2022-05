Natt PANTELIC

Je poursuis une voie plurielle depuis mes études littéraires, au travers d'expériences professionnelles dans le secteur socio-culturel [enseignement, recherche, traduction, rédaction, création] et personnelles, axées sur l'économie sociale et solidaire [bénévole auprès d'associations et collectifs humanitaires].



Mes réseaux étendus me permettent de fusionner ces univers divers, et collaborer avec des créateurs ou acteurs solidaires est un plaisir toujours intact.



* * * * *



I follow a plural way since my literary studies, through professional experiences in the socio-cultural sphere [teaching, research, translation, writing, creation] and personal, focused on the social and solidarity economy [volunteer with associations and humanitarian collectives].



My extensive networks allow me to merge these diverse worlds, and collaborating with creative or social actors is always a pleasure.



Mes compétences :

Communication

Conception

Créative

Culture

Design

Design graphique

Éditorial

Éditorial web

Evénementiel

Médias

Print

Projet web

Publicité

Rédaction

Référencement

Traduction

Web

Webmaster

Webmaster éditorial

Créativité

Gestion de projet web