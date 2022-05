Nausica EMERIAU

Etant quelqu'un de très dynamique, je recherche avant tout un poste polyvalent en tant que comptable unique. Ayant déjà un BTS Assistant de gestion de PME-PMI, je me suis spécialisée dans les paies avec un diplôme de gestionnaire de paie afin d'avoir un profil complet pour répondre aux attentes des petites et moyennes entreprises. Préférant la qualité à la quantité, plus le travail est varié, plus cela m'intéresse !



Mes compétences :

Comptabilité générale

Comptabilité auxiliaire

Paie GRH

Comptabilité analytique