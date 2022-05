Nathanaëlle PERCHAIS

Mon travail consiste à concevoir et fabriquer du mobilier et des objets de décoration en carton.



Situé à proximité d’Angers (49) sur les bords de Loire, dans le village de Bouchemaine La Pointe labellisé « Ville et métiers d’art », mon atelier est à la fois un site de fabrication et d’exposition de mes créations.



Je réalise des pièces uniques qui sont en vente au sein de mon atelier.



Je propose également de travailler des projets sur-mesure, à partir de modèles d’exposition ou de vos propres idées. Choix des formes, des dimensions, des finitions, des couleurs …



Pour plus d'informations :