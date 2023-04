Ndeye Khady MAR

Etudiante en Licence 2 de Sciences Mécanique et Ingénierie ,après avoir effectué un cycle préparatoire intégré en Mathématiques-Physique-informatique, j'ai fait deux stages et je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage en formation d'ingénieure en génie des procédés énergétiques.

Formation à l'école Arts et Métiers ParisTech (CFA ingénieur2000).



Mes compétences :

Calcul Scientifique(Excel, MATLAB, Maple, Maxima)

Programmation(Pascal, initiation au Java )

Informatique(Réseau ,signnaux....)

Thermodynamique ,mécanique des fluides, Mécanique

Bureautique(Word, Open office, Latex, PoxerPoint)

Dessin industriel avec le logiciel AutoCAD

Mathématiques et Mathématiques appliquées