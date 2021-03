10 ans d'expérience en digital, dont près de 8 au sein dun pure player.

Expertise E-commerce, Acquisition, Expérience client Web et Mobile, Trafic et conversion (ROI & Branding), RTB, UX web et mobile, Social, Innovation, Projets Web et Mobile, Méthode Agile, SEO, CRM, Management déquipes et accompagnement de la transformation numérique d'un établissement.