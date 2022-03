Bonjour,



Bienvenue sur mon profil,



Passionnée par mon travail et par les relations humaines, j'interviens dans différents domaines :



Recrutement, Antenne emploi, outplacement individuel et collectif, conseils RH, bilan de compétences, coaching, formation intra entreprises, bien être au travail



N’hésitez pas à me contacter, je serai toujours ravie d'échanger avec vous.



Nelly GISCLON



Mes compétences :

Outplacement

Gestion du personnel

Recrutement

Coaching

Bilan de compétences

GPEC