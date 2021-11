Nelly LAMON

Issue d'une expérience bancaire de plus de 12 ans, je travaille depuis plus d'un an, en tant que conseiller dans le courtage immobilier.

Mes principales missions sont donc la recherche et l'optimisation des solutions de financement des projets immobiliers des particuliers.



Aujourd'hui je reste à l'écoute du marché, je m'intéresse à la gestion patrimoniale, le domaine bancaire ou tout poste en relation avec l'univers de la mode (une passion).



Mes compétences :

Atteinte des objectifs

Développement commercial

Assurance

Finance

Autonomie

Organisation

Négociation

Accompagnement