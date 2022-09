Nelly TIZON (MAINGUY)

Ayant découvert mes dons de magnétisme durant l'enfance, je n'ai cependant décidé de me lancer dans ce métier à temps complet qu'en février 2020.



En effet, c'est après avoir prodigué des soins à une amie ayant subi des brûlures de radiothérapie que j'ai décidé qu'il était temps de proposer mes dons au plus grand nombre.



Trois de mes dons ont déjà fait leurs preuves : coupeur de feu, passeur d'entorse, panseur de verrues et molluscum...

Cependant, j'ai également soulagé l'eczéma, les douleurs dentaires, les douleurs dues aux calculs rénaux, etc.



Vous trouverez davantage de détails sur ma façon de procéder sur mon site internet