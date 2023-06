Nicolas BOUQUET

Groupe ERGALIS : Solutions d'Emplois Spécialisées



- Les équipes d'Ergalis développent depuis près de 45 ans une expertise du recrutement et de l'intérim sur des métiers de niche.



- Nos agences, toutes spécialisées, accompagnent nos clients sur l'ensemble de leurs projets RH.



- Elles proposent aux candidats des postes qui leur permettent d'évoluer au long de leur carrière.



Nos modes d'accompagnement :

- missions d'intérim

- recrutement en CDI ou CDD

- management de transition

- externalisation RH et gestion de talents via nos deux spécialistes :



Ergalis aujourd'hui, c'est :

- Près de 1.300 recrutements en CDI ou CDD

- Plus de 4.000 intérimaires en poste chaque jour

- 95% de satisfaction clientèle

- 260 collaborateurs permanents à votre écoute

- 90.000 missions par an

- 4.500 entreprises clientes

- Un réseau de 200.000 candidats spécialisés

- Plus de 65 agences en France



Ergalis est membre de son syndicat professionnel le PRISME EMPLOI



Dans ce cadre, Ergalis s'est engagée à respecter scrupuleusement le code de déontologie de la profession et la législation sociale.



Les agences d'emploi du réseau Ergalis sont certifiées ISO 9001. Cette certification vous garantit une qualité de prestation conforme à vos attentes.



Ergalis est engagée dans une démarche RSE Nos adhérons aux United Nations Global Compact et à la Charte de la Diversité en Entreprise.



http://www.ergalis.fr/qui-sommes-nous



Notre Agence de Brignais est située au :

- 2A Route de Lyon

- Immeuble du Sud Ouest

- 69530 BRIGNAIS

- Tel : 04.72.41.15.50.

- Fax : 04.72.41.15.51.

- E-mail: brignais.selpro@ergalis.fr



Nous présentons 3 pôles de recrutement spécialisés :

- Bâtiment et Travaux Publics

- Industrie

- Transport & Logistique



Une agence de 6 Collaborateurs pour vous servir



J'occupe par ailleurs des fonctions transverses de Formateur Interne en présentiel et en individuel pour transmettre l'acquisition de nos méthodes et process.



Je prends aujourd'hui la direction de deux nouvelles agences : GD LOIRE - GD RHONE et GD PRESTIGE

Les agences GD sont experts dans les métiers de la Bouche et de la Restauration de l'entreprise Traditionnelle à la Grande Distribution.



Mes compétences :

Ressources humaines

Négociation

Management

Développement commercial