La gestion d’un centre de profit, c’est :

- Avant tout développer l’offre, savoir se rendre attractif, indispensable, faire évoluer la prestation et surtout ne pas vivre sur ses acquis.

- Une équipe soudée et productive



A ça vous ajoutez une bonne gestion et le CA se transforme en CB





Mes compétences :

Banquet

restauration