Nicolas DECAUDAIN

Après des études orientées vers la finance/comptabilité (DUT GEA puis MSTCF) et émaillées de stages (Trésor Public, grande distribution, cabinet d'expertise-comptable), j'envisageais en 2005 de conclure ma formation par un master2 Gestion de patrimoine lorsqu'une opportunité professionnelle s'est présentée à moi : devenir officier finances pour l'Armée de Terre dans le cadre d'un contrat de 5 ans.



A l'issue d'une formation de 3 mois à SAINT CYR, j'ai été recruté au 61ème Régiment d'Artillerie à CHAUMONT pour occuper le poste d'officier finances.

Lieutenant, j'y ai officié durant 3 ans, avant d'être expatrié 6 mois en Côte d'Ivoire (ABIDJAN)pour gérer le budget de la Force Licorne.

Muté à LILLE le 01 aout 2009, j'ai servi au Commandement des Forces Terrestres où j'ai collaboré à la gestion de l'UO Préparation opérationnelle ( > 200 services bénéficiaires, régiments et états-majors) , dans le cadre de la LOLF. Capitaine, j'y ai re-signé un contrat de 10 ans.

J'ai finalement été muté à l'EMAT à PARIS le 01 aout 2013, dans la section pilotage, en charge entre autres de de la réalisation des tableaux de bord du chef d'état major de l'armée de terre.



Cette expérience très enrichissante, détaillée plus loin, prendra fin en 2020...





Passionné d'économie et en particulier de finance, et à défaut de m'être spécialisé en Master 2 Gestion de patrimoine, je mets à profit les années qu'il me reste avant reconversion pour développer moi-même mes compétences techniques et commerciales :



par la gestion active de produits financiers et immobiliers (PEA, CTO, immo locatif, SCPI, assurances-vie investies en fonds euro et OPCVM, etc.) via une allocation équilibrée entre classes d'actifs et la sélection des meilleurs produits et investissements ;

par l'animation de plusieurs forums internet ("épargne et placements", "quelle banque choisir ?", "immo", "bourse") ;

par la recherche et la veille sur tous supports (presse écrite, internet).



> > > Objectifs : me former continuellement et continuer d'investir intelligemment (gestion du patrimoine familial).



