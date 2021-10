LLa société CODEX est spécialisée dans lentretien, la réparation, la sécurisation et lamélioration de tous types toitures.

Principalement dédiée aux professionnels, mais également aux particuliers, CODEX rayonne sur le secteur Bresse - Mâconnais et Val-de-Saône.

CODEX propose des interventions de qualité, alliant réactivité, sécurité et professionnalisme grâce à son équipe de couvreurs/zingueurs et étancheurs.