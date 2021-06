Ingénieur Java depuis 2007, j'ai dabord réalisé des applications 3D temps réel, avant de participer à l'évolution du produit Civil Net RH chez Ciril Group en tant que responsable de la conception, de la planification et du développement des modules métier « Sécurités », « Formation » et « Mutualisation ».



En 2021, je rejoins Sogeti part of Capgemini en tant qu'Expert Technique. Je mets à disposition des clients de Sogeti et de Capgemini mes compétences en tant que Lead Developer Java et référent DevOps sur la région de Lyon et Villeurbanne.



En tant que référent technique, je développe, j'intègre et j'aide nos collaborateurs pour la Conception, le Développement (Java et PL/SQL) sur l'ensemble des besoins techniques de nos solutions, ainsi que sur le paramétrage des environnements de travail.



http://www.nicolas-drapeau.fr



Mes compétences :

JAVA SE, JEE, JSTL

IMAGERIE 3D ET IMAGE DE SYNTHÈSES

Oracle

SQL/PLSQL

Php/mysql

Bootstrap, HTML/CSS

Langage C/C++