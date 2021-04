Mecani-bois est une PME spécialisé dans la mécanique liée à la première transformation. L’entreprise est constituée du créateur/gérant ayant une expérience de plus de 17 ans dans le monde de la scierie et d’un ingénieur spécialisé dans la production liée à l’industrie du bois. Pour les chantiers important nous travaillons avec un partenaire afin de mettre sur chantier jusqu’à 6 techniciens spécialisés supplémentaire. Nous intervenons sur l’ensemble de la France.

Nous vous proposons nos service pour :

- le montage de votre matériel neuf ou d’occasion

- la modification de vos machines

- l’entretien préventif et curatif (possibilité de création de plan de prévention)

- l’amélioration et l’optimisation de votre outil de production (audit, conseil, …)

- Accompagnement technique dans vos projets d’investissement (création cahier des charges, choix matériel, …)

- Vente de matériel d’occasion en l’état ou révisé

- Conception et installation de système d’aspiration

- Conception et fabrication de pièce détachée spécifique

- …

L’entreprise est équipée

- d’un camion équipé pour des interventions en total autonomie (moyen de levage, servante, plasma, scie à ruban, poste à souder à l’arc et semi-automatique, visseuse, ….)

- d’un logiciel CAO pour la conception, la modification et l’implantation.

- d’une voiture pour les réunions

Quelques exemples de réalisation :

- Installation d’une scierie en auvergne en 3 semaines (scie de tête avec chariot, mécanisation, déligneuse, modification)

- Démontage et installation d’un chariot de découpe et d’une écorceuse

- Mécanisation sortie de raboteuse

- Mécanisation sortie scie à grume

- Mise en route de cellule de séchage

- …..

Contact :

Les Ambroix 38112 Meaudre

Philippe BELLE (Gérant) : 06 78 44 98 08 – mecani-bois (at) sfr.fr

Nicolas EMINET (Ingénieur ENSTIB) : 06 20 98 03 63 – mecanibois.nicolas (at) gmail.com