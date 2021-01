Nicolas FERY RECRUTEUR FREELANCE

Bonjour,

Consultant indépendant et chasseur de Têtes spécialisé dans le « Sourcing » et l'approche Directe, je viens du monde du retail et de la Distribution spécialisée. Jai eu la chance dévoluer à différents postes : Responsable de rayon, Directeur de Magasin et Responsable de réseau. Et à ce jour, jai expertise de plus de 10 ans dans le recrutement déquipe.



- Vous voulez réduire vos coûts de recrutement ?

- Votre recrutement est Stratégique et vous souhaitez être accompagné ?

- Vous avez besoin daide dans votre recrutement et recherchez un accompagnement clé en main ?

- Vous avez un besoin urgent et vous souhaitez de la Réactivité / Flexibilité ?

- Vous recherchez des profils en accord avec votre Marque Employeur ?

- Vous souhaitez vous inscrire dans une Démarche Éthique et bienveillante ?

- Vous vous voulez Gagner du temps sur lidentification et la qualification de candidats ?

- Vous souhaitez Externaliser une partie de votre processus ?

- Vous recherchez une Collaboration Innovante, Transparente et Confidentielle ?

- Vous voulez une Meilleure Rétention ?





POUR ME CONTACTER :



06.60.90.60.37

nicolas@mon-recruteur.fr

Fixer directement un RDV : calendly.com/nicolas-fery-recruteur



MES PRESTATIONS :



A distance ou dans vos locaux (Paris).

Je peux prendre en charge lensemble du processus de recrutement ou faire une prestation sur mesure.



* TJM

* SUCCÈS

* FORFAIT



- Comprendre et identifier votre besoin lors dun 1er RDV

- Définir une stratégie de "sourcing" à partir de votre besoin

- Rédiger une fiche de poste

- Créer / Poster une annonce / Sourcing

- Identifier puis pré-sélectionner les candidats

- Mener les entretiens de recrutement

- Créer une short-liste de candidats à vous présenter

- Monter les dossiers candidats (incluant les CR d'entretien)

- Suivi d'intégration / Onboarding





EXPERTISES :

RETAIL / DISTRIBUTIONS / COMMERCES DE DÉTAIL / SERVICES



- Fonctions Managériales

- Fonctions Commerciales

- Fonctions Supports

- TOP / Middle Management

- Opérationnels



Directeur(trice) Réseau / Directeur(trice) Régional(e) / Directeur(trice) magasin / Direction de Flagship / Chefs de secteur

Responsables de rayon / Responsables de boutique / Conseillers de vente / Opérationnels de la Logistique

RH / Compta / Marketing / Merchandising / Expansion Sénior / Junior .



A très vite pour en discuter !



Alias:

