Nicolas FOUQUET

Responsable du service Recouvrement / Revenue Assurance au SI B2C, j'ai en charge la coordination des projets SI avec les équipes DAF.



Consultant sur SAP depuis plus de 12 ans, j'ai fondé mon expérience sur 3 axes principaux. La technique (développement ABAP) , le fonctionnel sur la partie FI-CA ainsi que la gestion de projet. Ces compétences me permettent d'être un responsable d'équipe capable d'aider à établir aussi bien des solutions techniques que fonctionnel.

Je suis intervenu dans différents domaines tels que le luxe, l'industrie et la télécommunication.



Je recherche de nouvelles opportunités en tant que responsable de service dans le domaine de la finance.



Mes compétences :

Consultant SAP FICA (gestion données clients / prélèvement / relance / contentieux)

Animation Comité de pilotage / projet