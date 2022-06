Nicolas GERARD

Je possède 1 tablette Android 7, un smartphone Android 9 et une imprimante multifonctions wifi Epson iprint.



Depuis le 12 décembre 2016, je suis en CDI 24H/semaine à Document'hom, en tant qu'employé administratif, dans une entreprise adaptée. Gestion et tri du courrier, gestion des fax, préparation de lots.



En 2002-2003, J'ai travaillé pendant 18 mois à la Direction Régionale de l ' ANPE du Centre (Pôle emploi), au service Finances. Je gérais le suivi de dossiers CIE (Contrats Initiative Emploi) concernant les subventions.

Remise à niveau, APP à l'INFREP pour appronfondir CIEL (compta, paie, gestion) puis WORD, EXCEL, ACCESS et POWERWOINT. En 2007, J'ai travaillé pendant 8 mois en tant qu ' agent des espaces naturels, à RITME. Ceci en contrat aidé. En juin 2009, j ' ai effectué un stage pendant 1 semaine, comme conducteur de ligne à Cristaline, lors de la Prestation "cible emploi" de Pôle emploi,



Mes compétences :

Administratif

Internet

Comptabilité

Informatique

connaissances informatiques