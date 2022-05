Nicolas GUILLAUME

J'ai suivi la filière électronique de l'école ENSEIRB-MATMECA avec spécialité microélectronique en troisième année. Je possède des connaissances basiques en traitement du signal, automatique et en électronique numérique et des connaissances plus poussées en RF, électronique de puissance et intégré. De plus, en troisième année, j'ai fait un stage à l'AIME à Toulouse afin de réaliser notre propre circuit intégré.



Je possède de plus les compétences logicielles et informatiques suivantes : Programmation C/C++/VHDL, MatLab, ADS, Cadence, Orcade PSpice, Xilinx, ModelSim.



Mes compétences :

Programmation c

Programmation C++

Programmation vhdl

Conception

Caractérisation électrique

Lithographie

Modélisation mathématique