Nicolas GUILLOCHON

Diplômé de l'ESPCI Paristech, une école d'ingénieurs très généraliste en physique, chimie et biologie, j'ai effectué le Master 2 Capteurs, Instrumentations et Mesures afin de compléter mon cursus et de me spécialiser dans le traitement de signal et les systèmes embarqués qui sont deux domaines que j'apprécie beaucoup.



Durant mon cursus, j'ai effectué deux stages industriels qui ont mis en avant mes compétences en programmation et traitement de signal/image.



J'ai un intérêt tout particulier envers la programmation et l'innovation.



Mes compétences :

C++

Android

UNIX

Matlab

LabVIEW

Java

Microsoft Windows XP/Vista/7

Objective-C

SQLite / SQL

Développement iOS

C

Microsoft Office / Open Office

Permis de conduire B

Guitare

Z/OS

DB2

COBOL

C#

WPF