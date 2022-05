Nicolas GUILLON

==================

Mon projet d'évolution

En poste depuis 2011 chez Sogeti, mes diverses missions et mes sept années d’expériences m’ont permis de développer des compétences dans l’administration de système et la gestion de projet. J’aimerais aujourd’hui orienter ma carrière vers des postes à responsabilités autour de la gestion de projets liés aux infrastructures informatiques et qui me permettraient aussi bien d’animer une équipe que des relations clients ou utilisateurs des services.



Mes dernières compétences

Certifié MCSE Administrateur Serveur Windows 2008R2 (ancien MCITP)



Principales compétences :

-Conduite et gestion des audits informatiques

-Etude amont de migration de système

-Définition et suivi d’exécution de plan de migration

-Administration et gestion des systèmes informatiques





Mes compétences :

Informatique

Public Key Infrastructure

DNS

Windows 2008

XP

Réseau

MCITP

Microsoft Windows

Microsoft