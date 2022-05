Nicolas GUIMONT

Après une expérience dans le domaine du marketing et de la communication, j''occupe actuellement le poste de responsable commercial régional au sein de la division Professionnelle de BRITA France, fabricant de systèmes de traitement d'eau.



Ma mission principale est la gestion et le développement d'un portefeuille clients, sur un secteur représentant 16 départements, au sein de différents marchés : la distribution automatique / Vending (gestionnaires et fabricants), la machine à café (torréfacteurs, brasseurs, prestataires techniques...), la Grande Cuisine (installateurs, prescripteurs, fabricants...), la boulangerie (installateurs, fabricants...).

Depuis 2009, j'ai développé le CA de mon secteur de plus de 40%.



D'un naturel dynamique, rigoureux, organisé et communicatif, mes 13 années d'expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir différentes qualités : le sens du travail en équipe, l'écoute, l'analyse de situations, la négociation commerciale et la gestion de budget.



Mes compétences :

Informatique

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Marketing mix

Business development