Nicolas GUIT

2008 à ce jour : Expert-comptable et commissaire aux comptes à Lyon

J'accomplis des missions d'accompagnement en direction financière et contrôle de gestion.



2002-2007 : chef de mission, cabinet Orial à Lyon, depuis 2005 Expert-comptable diplômé, Commissaire aux Comptes



1999-2002 : Collaborateur en cabinet d'audit, cabinet MAZARS à Lyon





1998-1999 : Instructeur de pilotage professionnel planeur

(à Saint Auban 04)



1996-1997 : Comptable OPAC du Rhone à Lyon



1995 : Service militaire à Orange -Salon de Provence et Evreux



1992-1994 : Formation Expertise comptable à Paris (ICS Bégué)



1990-1991 : Mathématiques supérieures



1990 : Bac C



Mes compétences :

Audit

Aviation

Comptabilité

Finances

ICS

Moto

Pilotage

Voile