Nicolas GUITART

Mon parcours m'a permis d 'acquérir des compétences techniques et manageriales.



Un apprentissage technique grâce à mon BEP, mon Bac STI et mon BTS en alternance et la polyvalence grâce à ma formation d'ingénieur en Génie industriel.

Ces deux bases appuyées par mon aisance relationnelle et ma capacité d'adaptation me permettent de gérer des problématiques techniques et organisationnelles.



Mon parcours professionnel est composé d'une année de management transversal en performance industrielle et de 4 années de gestion de production et management opérationnel en atelier de production dans le secteur automobile. Equipes en 2/8 + nuit.



Mes compétences :

Management

Informatique

Planification

Aisance relationelle

Communication

Gestion de la production

Service maintenance

IOS

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing