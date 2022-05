Nicolas GYORKE

Direction de plusieurs projets dans une PME en forte croissance (Implants médicaux de très haute technologie).

Mise en place du Single Sign On avec un annuaire Active Directory.

Firewall avec gestion des accès par utilisateur ou groupe d'utilisateurs et accès distant par VPN.

Serveur de messagerie collaboratif.

ERP complet (ADV, Finances, Stocks, GPAO).

Gestion documentaire electronique avec workflow.

Gestion des processus Qualité Sécurité Environnement (Non-conformités, Réclamations, Actions) avec workflow.

Gestion des sauvegardes locales et distantes pour utilisateurs nomades.

Sécurisation des PC portables par cryptage des disques durs.

Virtualisation des serveurs.



Mes compétences :

Administrateur système

Administrateur système Windows

ERP

ERP Sage

ERP SAGE X3

Kerio

Microsoft Active Directory

Microsoft Hyper V

PME

Sage

SAGE X3

Système Windows

VDoc