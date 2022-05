Nicolas HAEFFELIN

Le Domaine Viticole de la Ville de Colmar suit une histoire originale depuis plus d'un siècle.

Fondée en 1895 par la ville de Colmar sous la direction de Chrétien Oberlin, ampélographe, cette remarquable institution a permis de sauvegarder la viticulture alsacienne après la crise du phylloxera et la faire renaître au lendemain des guerres.

En 1980, ce patrimoine prestigieux a été confié à Monsieur et Madame Jean-Rémy HAEFFELIN qui ont associé leur vignoble et leur savoir faire à celui du Domaine Viticole de la Ville de Colmar, créant ainsi un domaine unique en son genre.

En 2011 le Domaine Viticole de la Ville de Colmar a rejoint le groupe famillial "Les Grands Chais de France".

A la particularité historique s'ajoute l'originalité géographique de nos terroirs, ainsi nous exploitons le Domaine Viticole de la Ville de Colmar, les vignobles Jean-Rémy HAEFFELIN, le vignoble des Hospices de Colmar et le Clos Saint-Jacques. Les terroirs d'origine de nos vins constituent un ensemble unique de caractéristiques géographiques et géologiques variées.



