Carlos BADIA

C'est une rencontre qui m'a fais découvrir le vin. La passion qui est née a guidé mes activités professionnelles, personnelles et associatives.



Aujourd'hui, au Château de Lastours, je suis directeur Commercial. Je développe notre activité sur les marchés matures: USA, Benelux, Amérique du Sud et Europe.



Précédemment, chez Arnaud de Villeneuve (66), directeur export et grand export ce qui m'a permis d'appliquer ma formation en Commerce International (DESS).



Mais tout à débuté en 2000 à la TONNELLERIE VERNOU(16) ou en tant que commercial sur le secteur Sud de la France et nord Est Espagnol très concurrentiel et très formateur.



Ensuite, j'ai poursuivi dans les relations publiques, presse et la Vente par correspondance chez LES VINS SKALLI "Fortant de France"(34). Ce négoce important et novateur, membre du groupe LUSTUCRU, m'a apporté une vision moderne et marquetée du vin.



Puis, la sommellerie et la vente de grands crus du Roussillon aux particuliers au sein des CAVES DU ROUSSILLON (66).



Quelque soit le poste ou l'entreprise, l'investissement dans le développement de nouveaux projets professionnels sont essentiels à mon épanouissement.



Mes compétences :

EXPORT

Dégustation

Marketing

Négociation

B2b

International

B to b

Développeur

Vin

Administration des ventes

Business development

Commerce international

Vente

Communication