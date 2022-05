Nicolas HANSMANN

J'ai sous ma responsabilité un centre de compétences (40 collaborateurs, répartis sur 4 équipes) ayant pour mission de concevoir, implémenter et opérer des plateformes techniques hébergeant les solutions Worldline (Mail grand public, Cloud, dématérialisation, Big Datas et centres de Contacts (ACD, IVR, push SMS, etc.)) pour nos clients.

Le focus est mis sur l'industrialisation de plateformes de production (plusieurs milliers de serveurs), leur robustesse, ainsi que leur haute disponibilité.