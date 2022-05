Nicolas HAUPT

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie informatique obtenu à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), j'ai passé 2 ans et demi au sein de l'agence web Diplomatic-Cover en tant que "lead developer flash", au cours desquels j'aurai réalisé de nombreux projets multimédia (sites, jeux, applications mobiles) et remportés 3 FWA.

J'ai ensuite rejoint la start-up Glowbl en tant que "développeur Flex" où je suis intervenu sur toute la partie front de cette plateforme innovante (web & mobile).



Depuis Janvier 2015, je suis désormais associé et ingénieur logiciel au sein de la société Exoskills.



Mes compétences :

Flash

As3

Air

MySQL

Java

Android