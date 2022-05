Nicolas HENCKES

De double formation école de commerce - droit, j'ai évolué transversalement en commençant en tant qu'avocat d'affaires en fusions-acquisitions à Paris, puis dans le secteur public en tant que chef de cabinet du gouverneur de la banque centrale luxembourgeoise, puis en entrepreneur dans l'édition juridique et le traitement documentaire et enfin en tant que lobbyiste.

Ce qui m'intéresse c'est d'avoir des choses à créer et de découvrir de nouveaux domaines d'expérience qui me permettent une évolution constante dans mes compétences.

En juin 2011, j'ai été finaliste du concours Creative Young Entrepreneur Luxembourg organisé par la Jeune Chambre économique. J'ai terminé 3e de ce concours national.



Mes compétences :

Juridique

Fiscalité

Documentaire

Édition

Droit