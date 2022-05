Nicolas HENNEL

Formation :

- Analyser et identifier des besoins

- Maîtriser la technique de groupe

- Accompagner et coacher les apprenants

- Varier les techniques d’animation

- Individualiser un parcours de formation

- Respecter le cahier des charges

- Évaluer les acquisitions de connaissances

- Bilan de formation individuel

- Élaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques

- Écoute et adaptabilité



Technologie de l’Information et de la Communication :

- Matériels informatiques et les périphériques

- Internet et son utilisation au quotidien

- Messagerie (Outlook, Webmail)

- Première maintenance informatique

- Nétiquette



Logiciels maitrisés (avec cours et exercices):

- Pack Office (Word, Excel, Powerpoint,…)

- Libre Office

- Infographie : AutoCAD

- Graphisme : Photoshop, Illustrator, InDesign, The Gimp

- Windows



Technique de recherche d’emploi :

- Curriculum vitae

- Lettre de motivation

- Préparation à l’entretien

- Suivi



Publics formés :

- Travailleurs Handicapés

- Étudiants BTS

- Apprenants BEP-CAP

- Jeunes en insertion

- Demandeurs d’emploi

- Particulier

- Employé qualifié



Passage de Certificat et Passeport :

- CNI (certificat de navigation internet)

- PCIE (passeport de compétence informatique européen)





Gestion des ressources humaines

- Assurer la gestion administrative des salariés

- Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte

- Élaborer et actualiser les tableaux de bord RH

- Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation

- Assurer une veille juridique et sociale



Mes compétences :

Formateur

Graphisme

Internet

Informatique

Bureautique

Microsoft Office

Maintenance informatique