Nicolas HERNANDEZ

Voici certains objectifs qui correspondent à mes compétences :



• Repérer les modes de fonctionnement des collaborateurs

• Comprendre mon comportement en situation de communication professionnelle

• Instituer et faire vivre des règles

• Déterminer ce qui fait agir les autres

• Adapter mon mode relationnel en fonction de chaque collaborateur et transmettre mon dynamisme au quotidien par mes attitudes

• Animer et faire vivre la communication interne

• Féliciter ou sanctionner

• Ecouter attentivement, être bienveillant

• Créer une ambiance favorable au quotidien afin de viser un niveau de performance optimal.

• Former les collaborateurs

• Gérer la sécurité d’un établissement (visites périodiques, mis à jour du document unique et des contrats de maintenances avec chaque entreprises extérieures, gestion de la commission de sécurité, inspection du travail, médecine du travail, services d’hygiène…)



Mes compétences :

Hygiène

Relation publique

Conseil

Approvisionnement

Gestion administrative

Achats

Audit

Recrutement

Gestion de la relation client

Animation commerciale