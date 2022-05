Nicolas HERTRICH

Après avoir réalisé un DUT Techniques de Commercialisation ainsi qu'un Master à l'Ecole de Management Strasbourg, j'ai pu acquérir différentes expériences en entreprise (Osram, Stabilo, Decathlon, Castorama, MacWay, etc.). Je suis actuellement chef de produits chez Conforama Suisse. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Organisation du travail

Créativité et diversité

Echanges

Langues

Négociation commerciale

Mix Marketing

PPT

Filemaker pro

Étude de marché

Serieux et rigueur

Packaging

Prise de vues