Nicolas HERVÉ

Forget Institut est né de la volonté de Forget Formation d’accompagner ses clients sur des problématiques sociales, en plaçant leurs salariés au cœur du processus industriel et économique.

La croissance et la prospérité d’une entreprise passent par le développement de la formation et le renforcement des compétences de ses salariés. Prendre en considération leur sécurité, leur santé et leurs conditions de travail, c’est faire face aux enjeux de demain. Le capital humain est une ressource fondamentale qui doit tendre vers l’employabilité durable.

En cela, Forget Institut est le partenaire incontournable de ses clients sur tous les sujets HSE (Health, Safety and Environment) et Management.





Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

TMS

Sécurité au travail

Norme HSE

Compte penibilite

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Management des ventes

Management