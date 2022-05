Sébastien HUBERT

De nos jours, les entreprises opèrent dans un environnement complexe et en perpétuelle innovation technologique. En effet, il est important d’anticiper les changements, ou le cas échant, de s’y adapter en adoptant une stratégie cohérente et efficace. Celle-ci devra s'appuyer sur le personnel de l'entreprise dans la durée. L'ergonomie - santé au travail est au coeur de ce défi et en devient un levier incontournable!

A3SET, entreprise de Consulting en santé au travail, dont le secteur d'intervention est principalement la Bretagne et les Pays de la Loire, est spécialisée dans le domaine de l'ergonomie et de la prévention des risques professionnels dont les risques psychosociaux (RPS).



A3SET accompagne les entreprises et les collectivités locales de toutes tailles et tous secteurs d'activité dans vos démarches et politiques de ressources humaines dont notamment la santé au travail et l'ergonomie.



Cet accompagnement intègre la mise en place, le suivi et la capitalisation de l'expérience de votre plan d’action permettant la diminution de l'absentéisme au travail, le maintien dans l'emploi et le bien être au travail sur le long terme.



Mes compétences :

Prévention des risques

Ergonomie

Gestion des risques industriels

Risques psychosociaux

Prévention des risques professionnels