Nicolas HOLTZER

Ingénieur physicien et technologue expérimenté



Compétences procédés et fabrication salle blanche pour capteurs:

Ingénierie plasma/ laser et process flow integration.

Projets haute-technologie. Matériaux - couches minces.



- Docteur-Ingénieur (CNRS Strasbourg-Nagoya University) en génie des plasmas-matériaux (capteurs)

- Management d'équipes internationales

- Environnements multiculturels

- 8 ans d'expérience au Japon, 6 en France

- Enthousiaste, dynamique et passionné

- Plasmas froids (du développement de réacteur à l'optimisation de procédé)

- Expertise en traitement de surface plasma & laser.

- Expertise salle blanche.

- Semi-conducteurs, supraconducteurs, MEMS

- Approche numérique FEM pour prototypage rapide (procédés, structures)

- Expérience de travail en environnement ISO 9001:2000 / 2008.

- Détection (capteurs, bolomètres)



Buts:

- Procédés plasma (traitement de surface ou dépôt, gravure)

- Caractérisation de matériaux

- Nanotechnologies

- Micro-fabrication (MEMS)

- Couches minces (PIII&D, PVD-MS, HiPIMS ou PECVD)

- Recherche et développement en technologie, science appliquée

- Haute-technologie, capteurs, détecteurs



Spécialités:

- Nanotechnologies Plasma & laser

- Génie et science des Plasmas (diagnostics, optimisation de procédés etc.)

- Génie des procédés Laser

- Génie des matériaux et sciences de la surface

- Simulations (COMSOL, Matllab, TRIM etc)

- Micro-fabrication (technologies salles blanches, MEMS)

- Couches minces critiques

- Micro-fabrication de détecteurs / capteurs



Mes compétences :

Management

Nanotechnologies

Couches minces

Laser

Photovoltaïque

Plasma

Simulation numérique

Matériaux

R&D and Technological Innovations

Physique des plasmas

PVD

Supraconductivité