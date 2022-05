Nicolas HOLVOET

Titulaire d'un Master en gestion de production, je suis à la recherche d'une opportunité dans mes secteurs de prédilection (Production, Amélioration continue), que ce soit dans l'agroalimentaire, comme dans la mécanique industriel.



J'ai eu l'opportunité de commencer mon cursus par des diplômes très techniques qui m'ont apportés un savoir faire et une expérience industriel me permettant aujourd'hui de m'adapter rapidement à la plupart des outils de production utilisés dans l'industrie.



Par la suite j'ai eu la chance de d'intégrer la société Nestlé Waters Supply Sud pour réaliser une licence professionnelle au sein du service Méthodes Production du secteur PET, en suite à l'issue de cette année j'ai intégrer le service Performance Industrielle pour réaliser un master en alternance.

Au terme de mon contrat d'apprentissage j'ai occupé la fonction de responsable d'équipe de production, ce fut l'occasion pour moi de perfectionner mon management au sein d'un secteur qui m'est chère, la production.



J'ai ensuite continué mon expérience outre manche au sein de la société Asteelflash ou je fut coordinateur Lean. Lors de ces quelques mois au sein du groupe Asteelflash j'ai eu la liberté de mettre en place un grand nombre de démarches d'amélioration continue, de lancer plusieurs chantier 5s, travailler à l'ergonomie des postes, du flux des matières et des produits. J'ai également travaillé en coordination sur le site de Mégrine (Tunisie) ou nous avons travailler à la réduction des opérations NVA.



Depuis mon retour en France je suis à la recherche d'une opportunité pour dynamiser ma carrière et cela par tous les moyens, notamment pour des missions d'intérim comme celle effectuée au sein de la société Lubrano Pains pour qui je fut opérateur polyvalent pendant plusieurs mois.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la performance

Tournage

Résolution de problèmes

Fraisage

Management

Dessin industriel

Amélioration continue

Programmation

Gestion des stocks