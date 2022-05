Nicolas LAVAYSSE

Mes services pour vous accompagner vos démarches QSE : ISO 9001; ISO 14001 et ISO 45001



Audit interne :

- Initier la démarche dans votre entreprise

- Préparer votre entreprise à la certification



Formation :

- Comprendre la norme, ses exigences, ses enjeux

- Former les auditeurs internes

- Mettre en œuvre un système efficace

- Sensibiliser et impliquer le personnel



Conseil et Accompagnement :

- Aider à la mise en œuvre de la démarche

- Maintenir et adapter le système

- intégrer de nouvelles exigences

- Gérer les risques et opportunités

- Réalisation documents : Évaluations, DUER, ...



Autres prestations et autres domaines d'interventions possible en fonction de vos attentes



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Direction de centre de profits

Audit qualité

Direction technique

Logistique

Informatique

Animation de formations

Audit

Norme ISO 14001

Norme ISO45001