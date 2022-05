Dynamique et motivé je souhaite mettre à profit mes compétences acquises de mes expériences professionnelles et lors ma dernière formation : Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique, Titre de niveau III (Bac +2) reconnu par le Ministère de l'Emploi.



Je recherche un poste d'assistant logistique, Technicien logistique.







Mes compétences :

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel

Caces R389 cat.1, 3, 5