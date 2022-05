Nicolas HOUSSET

J'ai effectué mes cinq années d'études supérieures à l'Institut des Mathématiques Appliquées, la Licence plus orientée Informatique et le Master plus orienté Statistique.



Au départ de mes études plus intéressé par l'Informatique, je me suis spécialisé en Statistique durant mon Master, et ai effectué des stages dans ce domaine. Embauché à la suite de mon stage, j'ai travaillé pendant deux ans au sein du groupe Crédit Mutuel/CIC en tant que chargé d'études statistiques risque de crédit.



Je suis ensuite parti en Belgique pendant deux ans à l'institut flamand de biotechnologie (VIB), institut rattaché à l'université de Gand, également en tant que chargé d'études statistiques, dans le domaine de la bioinformatique.



Ces expériences diverses m'ont permis d'utiliser les statistiques dans des domaines différents, avec des logiciels de statistiques différents (SAS, SPSS, R). De retour en France, je recherche principalement un poste de chargé d'études statistiques dans le domaine de la banque/assurance, mais je suis ouvert à d'autres domaines.



Pour plus d'information, je vous invite à me contacter par email.



Mes compétences :

SAS

R

SPSS

JAVA

Excel avancé

Python

C++

Data mining

Statistique

Bâle 2