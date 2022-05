Nicolas HÜE

Plus de 10 ans de pratique du credit recouvrement et de la comptabilité clients



Expérience en:

- mise en place de process pour améliorer le ratio de découvert client et baisser le risque d’impayés (efficacité des relances et de la gestion des litiges)

- recouvrement post- amiable, contentieux

- analyse du risque client

- supervision de la validation des commandes, gestion des litiges clients et du recouvrement des créances

- encadrement

- Comptabilité fournisseurs, comptabilité générale, consolidation, notes de frais, trésorerie.



Orientation vers:

Credit management, amélioration du risque client et du process de recouvrement (relance amiable, post amiable)



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité client

Contentieux

Credit management

DSO

Impayés

LITIGES

Litiges clients

Management

Recouvrement

Relances clients

Risque client

Gestion du risque client

Comptabilité clients