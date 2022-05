Nicolas HURSON

Bonjour, je suis actuellement en recherche d'emploi sur la région des pays de loire / centre.



Je suis actuellement libre et disponible pour intégrer une équipe dans le domaine de l'exploitation ou maintenance de préférence au sein du ferroviaire ou du nucléaire.



Ma formation scolaire : BTS Moteurs à Combustion Interne obtenu en 1996 au lycée Sadi Carnot de Saumur.



Je suis donc à la recherche d'un poste à responsabilités avec quelques déplacements au niveau régional.



Je possède une bonne expérience, je m'adapte très facilement au nouvel entourage. Sérieux, méthodique, organisé et ayant un excellent contact relationnel, je possède de bonnes capacités de réfléxion, je suis à disposition pour suivre toutes formations complémentaires pouvant ou devant entrer dans le cadre d'une future embauche.



Je suis ouvert à toutes propositions, n'hésitez pas à me contacter.



D'avance merci, au plaisir de vous lire.



Cordialement.



Mes compétences :

Recherche

RTE