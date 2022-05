Nicolas INCHAUSPE

Fournir aux utilisateurs la meilleure expérience web et mobile est ce que j'aime dans mon travail.



En tant que designer, je crée une expérience utilisateur complète des entrevues d'utilisateurs aux storyboards et maquettes. Et comme une interface utilisable est meilleure quand elle est belle, je fournis également des ressources graphiques pour personnaliser et améliorer l'interface utilisateur.



Mes compétences de développeur Web et mobile me permettent de proposer une solution complète: conception de l'expérience utilisateur, identification des données nécessaires et de leur localisation dans le système d'information, définition de la solution architecturale optimale pour répondre à la fois aux canaux web et mobiles et enfin développement des différents composants de la solution (Web, Android ou iOS application).



Mes compétences :

Graphisme

Ergonomie

Architecture

Android

Sécurité

Distribution

Java

Conduite du changement

Gestion de projet

Design graphique

Web design